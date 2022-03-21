شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الرئيس الأمريكي يجري مكالمات مع نظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، مكالمة هاتفية عبر الفيديو اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وناقش الأطراف مخاوفهم بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأوكرانيين، إلى جانب بحث الجهود الدبلوماسية الأخيرة لدعم جهود أوكرانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.