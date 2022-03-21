شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب جددت الفضائح.. سنوات ترامب كيف ساعدت بوتين على غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

ذكر عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الأمريكيين إلى أن السنوات التي قضاها ترامب في البيت الأبيض شجعت بوتن على تنفيذ عمليته في أوكرانيا.

فيما أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز؛ إلى أي مدى ساهمت قضية ترامب وأوكرانيا، وتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في قرار بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت الصحيفة كيف هدد دونالد ترامب بوقف تسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، في العام 2019 ما لم يساعده الرئيس فولوديمير زيلينسكي في “نبش الفضائح السياسية” لمنافسه في الانتخابات الرئاسية آنذاك، جو بايدن.

وقالت ماري يوفانوفيتش، سفيرة واشنطن السابقة بأوكرانيا، في ظهور تلفزيوني مؤخرا: “كانت لدينا إدارة (ترامب) على استعداد لمقايضة أمننا القومي لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية”.

فيما كشفت فيونا هيل، الخبيرة الأمريكية في الشؤون الروسية، أنه حين كانت أوكرانيا تقاتل روسيا وتحتاج أسلحة، “كان ترامب يفكّر في مستقبله السياسي”.

وأضافت: “لقد التقط بوتن رسالة مفادها بأن أوكرانيا هي لعبة بالنسبة له (ترامب) وللولايات المتحدة”.