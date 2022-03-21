شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: أي حلول وسط مع روسيا ستتطلب استفتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أي حلول وسط يتم الاتفاق عليها مع روسيا لإنهاء الحرب يجب أن يصوت عليها الأوكرانيون في استفتاء.

وأضاف في مقابلة أذاعتها هيئة البث العامة الأوكرانية "سيكون على الناس أن يرفعوا أصواتهم ويردوا على هذا الشكل أو ذاك من الحلول التوافقية. وستكون ماهية هذه (الحلول) موضوع محادثاتنا والتفاهم بين أوكرانيا وروسيا".

وأردف قائلا إن القضايا التي يمكن أن تطرح في استفتاء يمكن أن تتعلق بالأراضي التي تحتلها القوات الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، أو الضمانات الأمنية التي تعرضها الدول على أوكرانيا بدلا عن عضوية حلف شمال الأطلسي.