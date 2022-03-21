مستشار وزير التموين بصالون التنسيقية: وفرنا استهلاك نصف العام من القمح

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الدولة المصرية اتجهت لاحتواء التضخم، وكان للدولة القدرة على إدارة المخاطر فى عدد من الإجراءات التى خففت الكثير من الأضرار منها القدرة على تطوير المصانع وأساليب النقل مما ساهم فى زيادة المخزون الاستراتيجى لبعض السلع تصل لـ6 أشهر فى بعض السلع وتحقيق الاكتفاء الذاتى تقريبا من السكر ويتم تطوير كافة مصانع الزيوت.

وتابع: "لدينا اكتفاء ذاتى فى القمح يصل لـ50% تقريبا، حيث وفرنا استهلاك نصف العام، وفى حقيقة الأمر خلال أزمة كورونا لم نلحظ نقص فى أى سلع استراتيجية، وهذا نتيجة أشكال إدارة المخاطر الحكيمة من خلال تنويع مصادر الحصول على السلع، وهناك آليات أخرى لإدارة الملف منها عقود المشتقات، وحتى هذه اللحظة الأزمات لو كانت مرت بنا وفى ظروف أخرى لكانت هناك أثار كبيرة ولكن حزمة الإجراءات اتضح أثرها بقوة خلال الفترة الأخيرة".

جاء ذلك خلال صالون النقاش الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، والذى يهدف للتعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية فى العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من ارتفاع الطلب العالمى وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمى من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع فى كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمى وتلك الأزمة.