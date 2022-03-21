الصعيد فى القلب.. وفد عن "التنسيقية" يزور أسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من المحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) للوقوف على عدد من مشكلات الصعيد، ومن بينها ملفات العمال والصحة والشباب، واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها باستخدام كافة الأدوات البرلمانيه المناسبة.

وقامت النائبة نشوى الشريف، برفقة أعضاء التنسيقية فى محافظة أسيوط بلقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد والذى أبدى استعداده التام لتقديم كل اوجه التعاون مع وفد التنسيقية لخدمة المحافظة، وقام الوفد بزيارة مستشفى ومركز شباب أبنوب بحضور عدد من القيادات والشباب الفاعلين على مستوى المحافظة.

كما تفقد وفد التنسيقية مشروع حياة كريمة بالمحافظة، وزيارة مركز طب الأسرة ببنى محمديات وزيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برفقة رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج أبو سداح.

وفى سوهاج، زار وفد التنسيقية، مستشفى سوهاج العام ومركز شباب الرى ومديرية القوى العاملة، كما التقى الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلى زيارة مركز شباب الرى برفقة شادى الكفافى وكيل مديرية الشباب والرياضة وشادى أبو حجى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الري.

كما التقت النائبة نشوى الشريف، فى محافظة قنا بالعاملين فى عدد من المستودعات.

وفى محافظة الأقصر، زار الوفد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية.

فيما اختتم وفد التنسيقية، زياراته فى أسوان بزيارة كيما وجمعية غرب سهيل ومركز الشباب والوحدة الصحية لغرب سهيل ولقاء عدد من منتجى الحرف اليدوية.

ضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، محمد كمال أبو حطب، أحمد محروس الشريف، على قاعود، احمد جبر، عمر السلايمى، محمد عبد المنعم القريفان، عادل حمدى، إبراهيم العجمى ومحمد منصور.