وزير الري يشارك في افتتاح "المنتدى العالمي التاسع للمياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح "المنتدى العالمي التاسع للمياه" والمنعقد في العاصمة السنغالية داكار، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح عبدالعاطي أن "المنتدى العالمي التاسع للمياه" يتم تنظيمه بدعم مصرى لدولة السنغال في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه، ويتناول المنتدى أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية"، وعرض القضايا الإفريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها.