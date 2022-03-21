تحذير من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن الاختبارات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي تدريبا على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الأول، حيث حضر 463131 طالبا على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالبا مستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجار الانتهاء من تدريبهم، فضلا عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

وأشارت التربية والتعليم إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و22 مارس الجاري في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.

وتهيب الوزارة بالطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.