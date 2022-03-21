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عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

اقتحم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير ومستوطنون، اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقام جفير باقتحام "الجزء الغربي" من الحي وتوجه إلى "خيمة" جعل منها مكتبًا برلمانيًا له في الحي .

وحاول بن جفير والمستوطنون الاعتداء على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، تحت مرأى شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المنتشرة بكثافة في محيط "خيمة" بن جفير الاستفزازية.

ويقتحم بن جفير والمستوطنون، بشكل شبه يومي، الحي الذي يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسري مقابل إحلال المستوطنين محلهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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