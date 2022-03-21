وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

‌وأكد خلال الاتصال موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.