أول سوداء في المحكمة الأمريكية العليا

افتتحت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الإثنين، جلسات الاستماع لإقرار المحكمة العليا للقاضية كيتانجي براون جاكسون، وهي أول امرأة سوداء يتم ترشيحها لأعلى محكمة في البلاد.

ومن المقرر أن تجيب جاكسون (51 عامًا) في بيانها الافتتاحي على أسئلة الثلاثاء والأربعاء من 11 عضوًا من الديمقراطيين و 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

ويعتزم الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأقل هوامش الربح إنهاء تأكيدها، وستكون ثالث قاضية سوداء، بعد ثورجود مارشال وكلارنس توماس، وكذلك أول امرأة سوداء في المحكمة العليا.

وستمنح شهادتها معظم الأمريكيين، وكذلك مجلس الشيوخ، نظرة شاملة حتى الآن على المحامي المتدرب في جامعة هارفارد مع سيرته الذاتية التي تشمل عامين كمدافع عام فيدرالي. وهذا يجعلها أول مرشح يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الدفاع الجنائي منذ مارشال.

مثلت جاكسون أمام نفس اللجنة العام الماضي، بعد أن اختارها الرئيس جو بايدن لملء افتتاح في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.

أعطت نقابة المحامين الأمريكية، التي تقيم المرشحين القضائيين، يوم الجمعة أعلى تصنيف لجاكسون، بالإجماع «مؤهل جيدًا».

قالت جانيت مكارثي والاس، المستشارة العامة لـ NAACP، إنها متحمسة لرؤية امرأة سوداء بمقعد في المحكمة العليا.

قال والاس: «التمثيل مهم». «من الأهمية بمكان أن يكون لديك خبرة متنوعة على مقاعد البدلاء. يجب أن يعكس التنوع الثقافي الغني لهذا البلد».