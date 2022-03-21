إصابة طالب في انفجار قذيفة

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبدالمهيمن محمد عمر الفاخري بإصابات طفيفة في الوجه.
يذكر أن حوادث انفجار مخلفات الحرب تتكرر في عدة مناطق ليبية، في حين باشرت هيئة السلامة الوطنية عملياتها في عدة مناطق لحصر وتفكيك العبوات الناسفة.
من جهتها تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر.
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