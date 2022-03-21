تعزيز العلاقات بين السعودية وقرغيزستان

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف، في العاصمة بشكيك: إن المملكة تعمل مع قرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، والفرص التي توفرها مبادرتا «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر»، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.
وأوضح أنه ناقش مع وزير خارجية قرغيزستان الوضع في اليمن وما تقوم به ميليشيات الحوثي من اعتداءات مستمرة على المنشآت المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية.
من جانبه رحب وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، بوزير الخارجية والوفد المرافق له في جمهورية قرغيزستان، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها مع المملكة في مجالات التعاون كافة، وتكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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