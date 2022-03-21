تحطم طائرة ركاب صينية تقل 132 شخصا في منطقة جبلية جنوبيّ الصين

المنامة - ياسر ابراهيم - تحطمت طائرة ركاب، تابعة لشركة خطوط شرق الصين الجوية تقل 132 شخصا، في مقاطعة غوانزو جنوبي البلاد.



وسبّب الحادث صدمة في الصين، حيث أمر رئيس البلاد بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث. وأوقفت خطوط شرق الصين كل رحلاتها التي تستخدم طائرات من طراز الطائرة المنكوبة.



وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إن الطائرة من طراز737-800، وعلى متنها 123 راكبا و تسعة أشخاص هم طاقم الطائرة.



وأضافت أن الرحلة MU5735 انطلقت من مدينة كونمينغ في الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش) وكانت متجهة إلى غوانزو.



ولم يعرف بعد عدد الضحايا وسبب تحطم الطائرة، ويُخشى أن لا يكون هناك أي ناجين.



وأظهرت عملية تتبّع مسار الرحلات الجوية، أن الطائرة قد تكون باشرت هبوطا سريعا من الارتفاع الذي كانت تحلّق عليه قبل أن تسقط.



وهُرع أكثر من 600 من رجال الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة. وكان رجال الإطفاء قد سبقوهم وتمكنوا من إطفاء حريق اندلع من جراء السقوط.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية في مقاطعة ووتشو.



وتُظهر مقاطع الفيديو، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أن السكان المحليين التقطوها، حطام الطائرة متناثرة حول التلال، وحريقا ودخانا يتصاعد من موقع الحادث.



واستخدمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هذه الفيديوهات في تغطيتها للحادث.



ودشّنت شركة خطوط شرق الصين الجوية خطا ساخنا لتلقي الاتصالات من الباحثين عن معلومات عمن كانوا على متن الطائرة.



وعبّرت الشركة عن تعازيها لأهالي الضحايا، كما أحالت موقعها الإلكتروني إلى اللونين الأسود والأبيض تعبيرا عن حالة الحداد.



وتعدّ طيران شرق الصين إحدى أكبر ثلاث شركات طيرات صينية، جنبا إلى جنب مع شركة طيران جنوب الصين، وطيران الصين.



ويوّجه موظفو مطار قوانغتشو أقارب مَن كانوا على متن الطائرة المنكوبة إلى مكان منعزل أُعدّ خصيصا لاستقبالهم.



وصرّحت امرأة لوسائل إعلام محلية أنها كانت قد حجزت مقعدا على متن الطائرة، ولكنها غيّرت رأيها في اللحظات الأخيرة واستقلت طائرة سابقة. لكنها في الوقت ذاته عبّرت عن "حزنها الشديد" لأن أختها وأربعة من أصدقائها كانوا على متن الطائرة المنكوبة.



وأفادت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة كانت في الجو لأكثر من ساعة، وكانت تقترب من وجهتها عندما سقطت في منطقة كثيرة التلال بمدينة واتشو ذات الطقس المتقلب في هذا الوقت من العام حيث تتأهب الصين لموسم الفيضان.



وكانت السماء ملبّدة بالسحب، لكن درجة الرؤية كانت جيدة وقت وقوع الحادث، بحسب ما أفادت تقارير.



وهوَت الطائرة آلاف الأمتار في ثلاث دقائق، بحسب ما أظهرت بيانات تتبّع الرحلات الجوية.



وبحسب موقع فلايت رادار 24، كانت الطائرة تحلّق على ارتفاع 29,100 قدم، وفي غضون دقيقتين و15 ثانية أصبحت على ارتفاع 9,075 قدما. ووصلت آخر المعلومات عن الطائرة المنكوبة في تمام الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي بينما كانت الطائرة على ارتفاع 3,225 قدما.



وبحسب مواقع تتبع الرحلات الجوية، كان عمر الطائرة المنكوبة سبع سنوات، وهي الموديل السابق للطائرة بوينغ 737 ماكس، التي سجلت حوادث سقوط في إندونيسيا عام 2018 وإثيوبيا عام 2019 مما حدا بالسلطات الصينية إلى حظر استخدام هذا الطراز من الطائرات.



من جهتها، أصدرت شركة بوينغ بيانا حول حادث تحطم طائرة الرحلة MU5735 قائلة: "نتابع التقارير المبدئية عن الحادث، ونعمل على جمع المزيد من المعلومات".



وقالت هيئة الطيران المدني الصينية إنها أرسلت محققيها إلى مكان الحادث.



وتتمتع الصين بسجل جيد في مجال السلامة الجوية لأكثر من عقد من الزمن.



وكانت آخر حوادث الطائرات في البلاد في أغسطس/آب 2010، عندما تحطمت طائرة كانت قادمة من منطقة هاربين في ييتشون مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا