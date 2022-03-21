شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطارين في تونس والمصابون بالعشرات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
اصطدم قطاران، اليوم الإثنين وجها لوجه في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية؛ وذلك حسبما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية تونسية، أكد معز تريعة، المتحدث باسم الدفاع المدني: “أصيب 95 شخصا ولم يتم توثيق أي وفيات، وكانت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وجروح طفيفة وكسور لم تكن أي منها مهددة للحياة”.
وأوضح أن “القطار الذي يقل ركاب جاء من حمام الأنف والقطار الآخر كان فارغا قادما من محطة مدينة برشلونة في تونس”؛ مؤكدا أن المصابين جميعهم نقلوا إلى مستشفيات العاصمة التونسية.
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