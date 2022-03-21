شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 30 ألف شخص يصابون بالسل يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمار العاجل في البحوث، وتقديم العلاج والرعاية والمعلومات لمكافحة السل.

وأشارت إلى أن ٦٦ مليون شخص قد تم إنقاذهم من السل منذ عام ٢٠٠٠ ، إلا أن جائحة كوفيد١٩ قد عكست هذه المكاسب وازدادت أعداد الوفيات بسبب السل في عام ٢٠٢٠، كما أدت النزاعات المستمرة في أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط إلى تفاقم وضع السكان المعرّضين للخطر.

وبمناسبة اليوم العالمي للسل الذي يحتفل به العالم في ٢٤ مارس من كل عام، قال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: إن هناك حاجة إلى استثمارات عاجلة لتطوير وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية والأدوات الأكثر ابتكاراً للوقاية من السل واكتشافه وعلاجه، الذي يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح كل عام، ويوفر عائدات ضخمة للبلدان والجهات المانحة من خلال تجنب تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن الإنفاق العالمي في عام ٢٠٢٠ على تشخيص السل وعلاجه كان أقل من نصف المطلوب لتحقيق الهدف العالمي للقضاء على السل والبالغ ١٣ مليار دولار أمريكي سنويا، وأن الإنفاق على البحوث وتطوير العلاجات واللقاحات الجديدة كان يحتاج إلى 1.1 مليار دولار إضافية سنويا، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في برامج مكافحة السل لا تفيد فقط المصابين به ، لكنها تفيد أيضا النظم الصحية والتأهب لمواجهة الأوبئة.

وأكد أن السل لا زال أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، حيث يفقد أكثر من ٤١٠٠ شخص حياتهم يوميا بسبب السل، ويصيب نحو ٣٠ ألف شخص يوميا.