إصابة 95 شخصاً في حادث تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

حادث تصادم قطارين بالعاصمة التونسية (أ ف ب).

جُرح 95 شخصاً على الأقل إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية، اليوم (الإثنين)، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني التونسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة الصحافة الفرنسية: «أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا».

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس ومجمل الإصابات «تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة»، حسب تريعة الذي أكد أن أحد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث نقل للقطارات وأوقعت قتلى.