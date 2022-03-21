سفير الفلبين يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة السفير عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى زيارة عز الدين تاجو، مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية، وتفقد الأقسام المختلفة بهما، كما اطلع على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية وأقسام الغسيل الكُلوي، وكذلك الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة السفير الفلبيني اليوم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وإطلاعه على على التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع، وإدارة هيئة الرعاية الصحية المنشآت الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة وناجحة نحو الأمام في تقدم الرعاية الصحية ومنافستها للمراكز الطبية العالمية، ولافتًا إلى حرص الهيئة على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، مما يسهم في تحقيق استراتيجيتها الرامية بوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية وترسيخ مكانتها عالميًا.

ومن جانبه، أشاد السفير عز الدين تاجو، بمستوي الخدمة الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما أشاد بمستوى الخدمات الفندقية بالمنشآت، وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، لافتًا إلى أن ذلك ما يؤهلها لأن تكون مقصدًا للسياحة العلاجية بمصر، مؤكدًا أنها ستكون أحد أهم الأماكن التي ستتلقى الجالية الفلبينية في مصر الخدمة الطبية المتميزة داخلها.

وأعرب تاجو، عن سعادته لما رآه من مستوى خدمات طبية متميزة بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، التابعين للهيئة بالإسماعيلية، والأداء المتميز للفريق الطبي والإداري والفني بها، مشيدًا بالتأثير الإيجابي للهيئة العامة للرعاية الصحية على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر.

وكان في استقبال السفير الفلبيني لدى القاهرة، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية.