بينهم 96 من ذوي الهمم.. تعيين 4 آلاف و374 شابًا في القطاع الخاص بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مديرية القوى العاملة وفرت فرص عمل لـ 4 آلاف و374 شابًا من مختلف المؤهلات بالقطاع الخاص والاستثماري.

وأضاف الشريف، في بيان، اليوم الاثنين، أن الشباب المعينين بينهم 96 فردًا من ذوي الهمم، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح المحافظ أن مديرية القوى العاملة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

ومن جانبه، قال المستشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إنه يوجد 381 فرصة عمل أخرى متاحة أمام الشباب الراغبين بشركات القطاع الخاص بالإسكندرية.