محافظ البنك المركزي: "كان لازم نسحب السيولة من السوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه بالنسبة لأسعار الفائدة على الجنيه، فأن البنك المركزي حافظ على مستويات التضخم طوال 7 سنوات، ولم يتم رفعها منذ عام 2017 ومنحنا فائدة مدعمة للصناعة.

وأوضح عامر في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء، أن التضخم في مصر مستورد من الخارج، ليس نتيجة أي شئ في مصر.

وأضاف: "كان لازم السياسة النقدية تتعامل ونسحب السيولة من الجنيه المصري وتشجيع الناس على الادخار، وأصدرنا شهادة بـ18%؜ فائدة، كما لدينا 30 مليون عميل شهادات إدخار".