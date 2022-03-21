محافظ جنوب سيناء: إقامة شوادر سلع مخفضة بكل مدينة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة توفير كافة السلع بمعارض "أهلًا رمضان" والمنافذ التابعة لمديرية التموين، خاصة التي يوجد عليها إقبال من المواطنين، إضافة إلى مراقبة الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى توفير شادر سلع مخفضة في كل مدينة.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال ترأس المحافظ مؤتمر المتابعة الأسبوعي في حضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات.

وقد تابع المحافظ الاستعدادات الجارية لمؤتمر التغيرات المناخية والاعتمادات الإضافية الخاصة بالمؤتمر، وجرى عرض موقف التجمعات التنموية، وعرض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض موقف كاميرات المراقبة، وموقف تسليم الأراضي الخاصة بالطاقة الشمسية،

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية الخاصة بالاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ، والتنسيق مع الشركة المنفذة لمنظومة كاميرات المراقبة بمدينة شرم الشيخ لسرعة الانتهاء من تركيبها، وأيضًا التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستلام المواقع المخصصة للعمل بالطاقة الشمسية، وتوصيل المرافق لمنطقة ابني بيتك بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بمضمار الهجن الدولي، والقرية التراثية بشرم الشيخ، وجاري إعداد مشروع لمعالجة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي.