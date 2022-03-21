رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس عبدالفتاح البرهان. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق) والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.



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