استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي اليوم الاثنين وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن بوتين "مجرم حرب". ووفقا لوسائل إعلام أمريكية من أبرزها وكالة "رويترز"، فقد أبلغت روسيا الولايات المتحدة أن روسيا تدرس قطع العلاقات مع واشنطن.



كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدرس قطع العلاقات بالكامل مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.