السعودية تعزي الصين في ضحايا الطائرة المنكوبة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب في منطقة قوانغشي الصينية. وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادة وشعبا مع الصين في هذا المصاب".



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