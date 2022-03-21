الرئيس الأوكراني: لن نسلم كييف أو ماريوبول إلى روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 44 دقيقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يسلم كييف أو ماريوبول أو خاركيف إلى روسيا.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، قد قالت إن “تخلينا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد”.

ونقلت بوابة “أوكرانسكا برافدا” الإخبارية عن فيريشتشوك قولها: “أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد”.

وأضافت: “لقد أبلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل”.

وطالبت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد بإلقاء أسلحتها في تلك المدينة الساحلية الشرقية المحاصرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية منح أوكرانيا مهلة حتى الساعات الأولى من اليوم الإثنين للرد على طلب تسليم ماريوبول.

وأعلنت سلطات كييف فرض حظر تجوال اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى 23 مارس/آذار الجاري.

كما جددت المدفعية الأرضية قصفها على مناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو بلدة بروسيبل جنوب شرق بروفاري، لكن القوات الأوكرانية حالت دون ذلك.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام جديد لصواريخ فرط صوتية من طراز “كينجال” إلى جانب صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” لتدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.