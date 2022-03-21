بعد الإفراج.. نازانين زاغاري تدعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين بإيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

دعت المواطنة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف التي أفرج عنها مؤخرا، إلى إطلاق سراح جميع “المعتقلين ظلما” في إيران.

وقالت راتكليف، التي احتجزت في طهران ست سنوات، في مؤتمر صحفي: “الشعور بالحرية لن يكتمل أبدا حتى يتم لم شمل جميع المعتقلين ظلما في إيران بعائلاتهم”.

وشكرت زاغاري-راتكليف، التي تتحدث علنا للمرة الأولى، الإثنين، منذ الإفراج عنها، كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها، قائلة: “ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات… لم يكن يجب أن أكون في السجن ست سنوات”.

وأشارت إلى المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية مراد طهباز وكذلك “مزدوجي الجنسية الآخرين” و”أفرادا من جماعات دينية وسجناء الرأي”.

وتابعت قائلة: “هناك عدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له لأنه في أسوأ الحالات تحصلون على محاكمة غير عادلة، وإذا كنتم محظوظين، سيحاكمكم قاضٍ شبه عادل”.

وفي عام 2016، أوقفت نازانين زاغاري-راتكليف التي كانت مديرة مشروع مؤسسة تومسون رويترز، في طهران أثناء زيارة لأسرتها مع طفلتها التي كان عمرها أقل من عامين، واتُهمت بالتآمر لقلب نظام إيران، وهو ما تنفيه بشدة. وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأعلنت لندن الإفراج عنهما الأربعاء الماضي بعدما سددت دينا قديما يبلغ 394 مليون جنيه استرليني (470 مليون يورو) مع طهران.