شكرا لقرائتكم خبر عن لندن ترصد مكالمات مزورة لروس قدموا أنفسهم كقادة أوكرانيين للحكومة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
كشفت لندن، اليوم الإثنين، عن أن روسيا وراء مكالمات مزورة لأشخاص قدموا أنفسهم كقادة أوكرانيين مع وزراء بريطانيين .
وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كشف أمس الأحد، أن “الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميًا ثمن النفط والغاز وبوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا”.
وقد وجه رئيس الوزراء البريطاني دعوة، صباح اليوم، للرئيس الأوكراني وعائلته للجوء إلى بريطانيا.
كما حذّر جونسون الصين إذا قدمت المساعدات لروسيا، مؤكدًا أن “بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الغربية”.
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