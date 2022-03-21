شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أوكرانيا تتسبب في تشريد 6.5 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن حوالي 6.5 مليون شخص شردوا داخل أوكرانيا في نتيجة مباشرة للحرب، مستشهدة بتقص للأمر أجرته في الفترة من التاسع إلى 16 مارس آذار.

وذكر المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتورينو، أن حجم المعاناة الإنسانية والتشريد القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير التخطيط لأسوأ الاحتمالات.

وأضاف أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تقدم المساعدة لآلاف الأشخاص، ولكن لا يزال من الصعب الوصول إلى الموجودين في المناطق الأكثر تضررا.