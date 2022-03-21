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حرب أوكرانيا تتسبب في تشريد 6.5 مليون شخص 

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الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن حوالي 6.5 مليون شخص شردوا داخل أوكرانيا في نتيجة مباشرة للحرب، مستشهدة بتقص للأمر أجرته في الفترة من التاسع إلى 16 مارس آذار.

وذكر المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتورينو، أن حجم المعاناة الإنسانية والتشريد القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير التخطيط لأسوأ الاحتمالات.

وأضاف أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تقدم المساعدة لآلاف الأشخاص، ولكن لا يزال من الصعب الوصول إلى الموجودين في المناطق الأكثر تضررا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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