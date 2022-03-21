شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام مروّع لقطارين بتونس يخلّف 95 جريحاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم الحماية المدنية في تونس، عن إصابة ما لا يقل عن 95 شخصا في اصطدام قطارين اليوم الاثنين جنوبي العاصمة.

ووقع الحادث، وفق شهود عيان ، قرب منطقة جبل الجلود في المدخل الجنوبي للعاصمة المؤدي لمحطة برشلونة المركزية للقطارات.

وحسب الشهود ، اصطدم قطار فارغ، كان متجها من محطة برشلونة نحو المستودع، بقطار آخر قادم من ضاحية حمام الأنف جنوبي العاصمة وكان يقل مسافرين.

وكان القطاران على نفس السكة، وتسبب الحادث في سقوط 95 جريحا ،بحسب آخر الاحصاءات الرسمية، فيما تضرر سائق القطار المحمل بالمسافرين وقمرة القيادة، وفق السلطات الصحية.