بوريل: الهجوم الروسي على ماريوبول «جريمة حرب كبرى»

21 مارس , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة، ووصفها بأنها «جريمة حرب كبرى».
وقال قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في عقوبات جديدة ضد موسكو: «ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى... القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني (الإثنين) إن أوكرانيا ترفض «بالطبع» الإنذار الروسي لسكان ماريوبول للاستسلام، وأضافت أن الوضع في المدينة المحاصرة «صعب جداً».
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