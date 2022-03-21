21 مارس , 2022
مقتل خمسة وفقد عشرات في حادث عبارة ببنغلادش (أ ف ب).
لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وفُقد العشرات بعد اصطدام عبارة صغيرة مكدسة بالركاب بسفينة شحن وغرقها يوم الأحد في نهر شيتالاخسيا بوسط بنغلادش في أحدث مأساة نهرية تشهدها البلاد.
وقال محمد منير الزمان المسؤول بالشرطة المحلية إنه تم انتشال خمس جثث بعد غرق العبارة على بعد نحو 20 كيلومتراً من العاصمة داكا.
وأوضح أن من بين القتلى امرأتين وطفلين. وأضاف أن عملية إنقاذ المفقودين مستمرة.
وقالت الشرطة إنها لا تعرف عدد المفقودين على وجه الدقة ولكن ركاباً قالوا إن أكثر من 50 شخصاً كانوا على ظهر العبارة وأن بعضهم تمكن من السباحة إلى الشاطئ.
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