دعوة الصدر ورد الإطار والحراك السني في نشرة السومرية

= من دون حوارات او تفاوض .. جلسة السبت تنتظر تفاهم الكرد , والإطار يهدد بالثلث المعطِل .

=حراك سني لتقريب وجهات النظر بين فرقاء البيت الشيعي , وتحذيرات من الفوضى السياسية.

= العراقيون يحتفلون بأعياد نوروز , وامنيات بان يعم السلام في البلاد .

