انت الان تتابع خبر دعوة الصدر ورد الإطار والحراك السني في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يهاجم الحكومات التوافقية , ويدعو المستقلين لاسناد جلسة اختيار الرئيس.
= من دون حوارات او تفاوض .. جلسة السبت تنتظر تفاهم الكرد , والإطار يهدد بالثلث المعطِل .
= العراقيون يحتفلون بأعياد نوروز , وامنيات بان يعم السلام في البلاد .
=حراك سني لتقريب وجهات النظر بين فرقاء البيت الشيعي , وتحذيرات من الفوضى السياسية.
= العراقيون يحتفلون بأعياد نوروز , وامنيات بان يعم السلام في البلاد .