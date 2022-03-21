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دعوة الصدر ورد الإطار والحراك السني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يهاجم الحكومات التوافقية , ويدعو المستقلين لاسناد جلسة اختيار الرئيس.
= من دون حوارات او تفاوض .. جلسة السبت تنتظر تفاهم الكرد , والإطار يهدد بالثلث المعطِل .

=حراك سني لتقريب وجهات النظر بين فرقاء البيت الشيعي , وتحذيرات من الفوضى السياسية.

= العراقيون يحتفلون بأعياد نوروز , وامنيات بان يعم السلام في البلاد .

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MO Nasa

MO Nasa

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