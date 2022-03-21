بعد قفزة صباحية.. سعر الدولار اليوم الأحد في نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.
وشهد سعر الدولار ارتفاعًا منذ بداية اليوم حتى الآن بأكثر من 15%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية.
وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.
وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 11 بنكا تعمل في السوق المصرية.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك مصر: 18.15 جنيه للشراء، و 18.25 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك الإسكندرية: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك القاهرة: 18.17 جنيه للشراء، و18.27جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
البنك التجاري الدولي: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك البركة: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
بنك قناة السويس: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 17.75 جنيه للشراء بزيادة 2.07 جنيه، و17.82 جنيه للبيع بزيادة 2.06 جنيه.