بعد قفزة صباحية.. سعر الدولار اليوم الأحد في نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا منذ بداية اليوم حتى الآن بأكثر من 15%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 11 بنكا تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك مصر: 18.15 جنيه للشراء، و 18.25 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك الإسكندرية: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك القاهرة: 18.17 جنيه للشراء، و18.27جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك البركة: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

بنك قناة السويس: 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، بزيادة 2.51 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 17.75 جنيه للشراء بزيادة 2.07 جنيه، و17.82 جنيه للبيع بزيادة 2.06 جنيه.