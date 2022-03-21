استدرجها لغرفته.. المشدد 7 أعوام لمدان بالاعتداء جنسيًا على طفلة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة سباك في العقد الثاني من عمره، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام لإدانته بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، من خلال التعدي عليها جنسيًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 4208 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2121 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عادل.ع.س.د"، 26 عامًا، سباك، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه، لأنه في يوم 9 أبريل 2021، خطف بالتحايل طفلة لم تبلغ من العمر 12عامّا، بأن استدرجها إلى مسكنه مصطحبها لمكان نائي باعدًا إياها عن أعين ذويها.

تبين من أوراق القضية أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في الزمان، والمكان هتك المتهم عرض الطفلة المجني عليها مدخلًا إياها للغرفة خاصته متعديًا عليها جنسيًا بعد أن جردها من ملابسها.