صور.. محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بتخفيضات معرض "أهلا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، معرض "أهلا رمضان" ببازار بورسعيد الجديد بشارع النصر أمام سوق الأسماك الحضاري.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل داخل المعرض وتقديم السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار التكلفة والجملة، وبجودة عالية وكميات كافية، والمقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ، خلال تفقده أقسام المعرض المختلفة، على توفير السلع الرمضانية، والتأكد من جودتها وأسعارها المخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق مع استمرار المعرض حتى منتصف رمضان، والالتزام بالتخفيضات المُعلنة، مؤكدا على أن مشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع بالمعرض بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية يدل على ثراء المعرض وتنوع المنتجات به بما يفي كافة متطلبات الأسرة المصرية وخاصة كون السلع أقل في من مثيلتها بالأسواق.

وأطلع محافظ بورسعيد على أسعار السلع وجودتها، مشددا على الالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التخفيضات على أسعار السلع، حيث أن الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة تحملا كافة تكاليف إقامة المعرض بحيث لا يُسدد العارض أي مبالغ مالية مقابل البيع بسعر التكلفة والجملة، متناقشًا مع عدد من المواطنين عن رضاهم حول السلع وجودتها واسعارها، ووجه الشكر للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد ممثلة في مجلس الإدارة، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم القوي في معرض "أهلا رمضان"، من خلال توفير أصحاب المصانع وتجار الجملة داخل المعرض للبيع بسعر التكلفة والجملة.

ويقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 40 منفذًا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.