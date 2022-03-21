صراخ طفل ونباح كلب.. لحظات الرعب في حريق شقة بالشيخ زايد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ملحمة بطولية رسم سكان الحي الأول بمدينة الشيخ زايد، ملامحها جنبًا إلى رجال الدفاع المدني لإنقاذ طفل من نيران حريق التهم محتويات شقة سكنية، اليوم الاثنين.

هدوء مألوف كان يطبق على الحي الهادئ قطعته أعمدة الدخان المتصاعدة، وارتفاع ألسنة اللهب من شقة بالطابق الأول بأحد العقارات السكنية بجوار سنتر اللؤلؤة.

هرع الأهالي من كل حدب وصوب في محاولة لاستكشاف ما يدور على أرض الواقع من جهة، ومد يد العون إلى المتضررين حال لزم الأمر.

دقائق معدودة كانت كفيلة بتبدل المشهد وسط ضجيج أصوات كثيرة ما بين مطالبة "حد يتصل بالمطافي،" وتحذير "ماحدش يقرب النار شديدة" لكن صرخات طفل "إلحقوني" ونباح كلب حظيا باهتمام خاص.

لم ينتظر السكان وصول سيارات الإطفاء - رغم وصولها في زمن قياسي- ليقتحم بعضهم جحيم النيران لإنقاذ الطفل الصغير وكلبه وسط موجة تصفيق حارة من الحضور.

بدورها، حاصرت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ألسنة النيران وأخمدت الحريق دون امتداده إلى الوحدات المجاورة أو وقوع خسائر في الأرواح.

جرى تنفذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران التي التهمت محتويات الشقة كاملة، ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة وسماع أقوال الأسرة المتضررة.