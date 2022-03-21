صور.. سوهاج تستقبل 57 سائحًا لزيارة المناطق الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، استقبال فوج سياحي يضم 57 سائح إنجليزي الجنسية؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أن الفوج السياحي زار منطقة معبد أبيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الاحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي والحديقة المتحفية وشوارع مدينة سوهاج.

ووجه "الفقي" بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بسوهاج.