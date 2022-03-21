رئيس المصرف المتحد: تحريك سعر الفائدة والدولار "طبيعي" في هذه الظروف الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الأحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي، وذلك بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة اليوم.

وقرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال القاضي، في بيان، إن ما تم اتخاذه من إجراءات ضرورة لإدارة السياسة النقدية بحكمة، مضيفًا: "جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية كذلك تحريك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

وقال المركزي، في بيان اليوم، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس.

وعقب قرار المركزي قرر بنكي الأهلي ومصر طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد بعائد ثابت 18% يصرف شهريا لمدة سنة واحدة وفقا ما قاله هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري لمصراوي اليوم.