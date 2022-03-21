أول ظهور لبهاء أبو شقة عقب خسارته رئاسة حزب الوفد مترافعًا في قضية قتل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ظهر بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمحكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية في أول ظهور له عقب خسارته في انتخابات رئاسة حزب الوفد الجديد وفوز منافسه عبد السند يمامة، برئاسة الحزب.

جاء ذلك خلال الدفاع عن المتهم الأول "م. ع.ع.ا"، وشهرته "أبو شعر" والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا غيابيا في واقعة عائلة المنزلاوي وأبو أمين والتي وقعت أحداثها خلال عام 2013 وضمت 64 متهمًا وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 170 بينهم فرد شرطة واحتراق منزل، بسبب الخلاف على أولوية شراء السولار لجرارين زراعيين من محطة وقود.

ووصل "أبو شقة" إلى مقر محكمة جنايات المنصورة وأبدى دفاعه أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية سامح إبراهيم الموافي وأحمد عاشور الدريني وتامر عبدالمعبود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس عام 20130 حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة أمام محطة وقود أسفرت عن مقتل شابين، وبعدها تطورت الأحداث بصورة كبيرة ونشبت معركة بين عائلة المنزلاوى وعائلة أبوأمين، استخدمت خلالها الأسلحة الآلية والبيضاء فى منطقة المعهد الدينى، وخرجت عائلة المنزلاوى مدججة بالسلاح وأشعلوا النار فى منزل لعائلة أبو أمين ليرتفع عدد القتلى إلى 4 أشخاص.

أحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية 64 متهما في القضية رقم 2991 لسنة 2013 جنايات نبروه والمقيدة برقم كلي 1260 لسنة 2013 كلي جنوب المنصورة لأنهم في يومي 13، 14 مارس 2013 بدائرة مركز نبروة -محافظة الدقهلية المتهمون من الأول حتى الخامس والثلاثون قتلوا المجني عليه عمرو السيد مصطفي أمين -عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات حارقة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده وعائلتة فيه وحاصروه وصعدوا الى أعلى أسطح المنازل وأعلى سطح المسجد المجاور وأطلقوا الأعيرة النارية من الأسلحة النارية حوزتهم وألقوا الزجاجات الحارقة وانتشروا بمسرح الجريمة بناء علي اتفاقهما المسبق وبحسب الخطة التي تكونت لديهم ودلفوا إلى داخل المنازل بالمكان بحثا عن عائلة أفراد المجني عليه تحقيقا لقصدهم .

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكاما بالإعدام بحق 7 متهمين إلا أن المتهم الأول صدر بحقه حكما غيابيا فتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته وحضر "أبو شقة" للدفاع عنه.