ولي العهد ورئيس البرازيل يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية



أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا اليوم، بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو . وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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