التشيك: بوتين يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا، وإن فرض المزيد من العقوبات على بلاده هي الطريقة الوحيدة لردعه.

وقال فيالا على موقع تويتر: “لقد دمر الجيش الروسي مدينة ماريوبول الأوكرانية، العالم أجمع يرى أن بوتين يرتكب جرائم حرب وأن حربه تسببت في قتل الأبرياء”.

وأضاف: “لا بد من مواصلة الضغط من أجل نهج واضح وموحد بخصوص روسيا، وفرض المزيد من العقوبات، هذه هي الطريقة الوحيدة لردع بوتين”.

وقال الكرملين اليوم إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن فرض أي حظر نفطي موضوع معقد للغاية.

وأوضح أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجه كبيرة بعد ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.

وأضاف بيسكوف أنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بالقوميين الخطرين.

وتبدي القوات الأوكرانية مقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات ضخمة على موسكو في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.