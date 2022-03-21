روسيا تحذر الناتو من التدخل في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 2:58 مساءً

حذر الكرملين، اليوم الاثنين، دول الناتو من التدخل في أوكرانيا، مشيرا إلى إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في مكالمة هاتفية إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ودعا الكرملين الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها، لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.

وكان زيلينسكي، قال ليل الأحد، إنه تحدث إلى الكنيست والحكومة في إسرائيل من أجل تسريع المحادثات مع روسيا، ورجّح أن تكون القدس مكانا لهذه المحادثات بين كييف وموسكو.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط، فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بالقوميين الخطيرين.

وتبدي القوات الأوكرانية مقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات ضخمة على موسكو في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.

الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا

قال الكرملين اليوم الإثنين، إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.