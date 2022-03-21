شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجوال في العاصمة الأوكرانية حتى الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن سلطات العاصمة كييف تعلن فرض حظر للتجوال، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم وحتى 23 من الشهر الجاري.

وأوضحت سلطات مدينة أوديسا الأوكرانية، أنه لا خسائر بشرية جراء الهجوم على ضواحي المدينة صباح اليوم.

وأكدت سلطات مدينة جيتومير، مقتل مدني و3 جنود في قصف لطائرة روسية على بلدة نارودتسيا.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أن الجيش الروسي لم يعد يحلم بالاستيلاء على كييف، وأنه يختنق في منطقتي تشيرنيهيف وسومي، مؤكدًا أن روسيا تجمع المرتزقة من أنحاء العالم وتقوم بمحاولات يائسة لإشراك بيلاروسيا في الحرب.

وكشف رئيس وزراء التشيك، أن بوتين يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا والطريقة الوحيدة لإيقافه فرض مزيد من العقوبات عليه.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات عالية الدقة بصواريخ مجنحة عالية الدقة، مؤكدة مقتل أكثر من 50 مسلحا، وتدمير 3 دبابات وأربع عربات قتال مشاة وقطعتي مدفعية و4 مركبات مدرعة.