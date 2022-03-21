شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: على أوروبا الاستعداد لأزمة غذاء عالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا وزير الخارجية الفرنسي، أوروبا والأمم المتحدة للاستعداد لأزمة غذاء عالمية.

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا تمنع عمليات الزراعة وأن معظم المناطق تشهد مجاعة، مؤكدًا أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى مجاعة في مناطق مختلفة من العالم.

في الوقت نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد اجتماعا مع ممثلي الشركات الكبرى والبنوك الأمريكية لمناقشة عواقب الوضع حول أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

من ناحيته أشار الكرملين، إلى أن حظر استيراد النفط الروسي سيشكل ضربة للجميع وسيؤثر سلبا على التوازن في مجال الطاقة بأوروبا.

يأتي هذا في وقت أكد فيه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن روسيا ارتكبت “جريمة حرب كبرى” في ماريوبول أوكرانية.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 3.3 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة بسبب الحرب.

وأضافت المدعية العامة الأوكرانية، أن 6 دول تحقق في قضايا جنائية متعلقة بجرائم الحرب المرتكبة من جانب روسيا في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدول التي فتحت التحقيق هي إستونيا وليتوانيا وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والسويد.