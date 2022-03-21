شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إصابة 95 شخصاً جراء تصادم قطارين في العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بإصابة 95 شخصًا جراء تصادم قطارين في تونس.

وأضافت أن السلطان المحلية لم تذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث حتى الآن.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني التونسي معز تريعة، أن الحادث أسفر عن جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح أن حادث تصادم القطارين وقع صباح اليوم، بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال.

فيما أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية، نقل 72 مسافرًا، إصاباتهم خفيفة، إلى المستشفيات إثر تصادم قطارين بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال.

وأشار إلى أنّ حادث تصادم بين قطار الخطوط البعيدة وقطار الضاحية الجنوبية “جدّ” على مستوى محطة جبل الجلود.