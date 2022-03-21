شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: دمرنا نحو 500 دبابة روسية وأكثر من 1500 مدرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها دمرت حتى الآن نحو 500 دبابة روسية، وأكثر من 1500 مدرعة، وفقًا لـ”العربية”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.