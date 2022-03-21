شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيون يصلحون دبابات روسية لاستخدامها في صيد جنود “بوتين” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعمل الجنود الأوكرانيون على إصلاح ما تدمر من الدبابات والمركبات الروسية، بهدف إعادة استخدامها مرة أخرى ولكن ضد الجيش الروسي.

وبحسب “CNN” تقوم وحدات الدفاع الأرضي في أوكرانيا بالعمل على إصلاح الأجهزة العسكرية الروسية التي يتم الاستيلاء عليها، ويعمل الميكانيكيون يومًا بعد يوم، ويستخدمون أجزاء الخردة عادة، لإعادة المركبات المدرعة إلى ساحة المعركة.

وغالبًا ما يتخلّى الجنود الروس عن معداتهم ويندفعون بعيدًا، ويشير نائب قائد الوحدة، يوري، إلى أن “الجنود الروس خائفون ومعنوياتهم متراجعة، إنهم خائفون من الانفصال عن بعضهم البعض، لأنهم يتعرضون لإطلاق النار من وراء كل شجيرة. نسميها سفاري. يقوم الصيادون المدنيون الآن بمطاردة الروس الذين هربوا عبر الغابات”، وخلال هذه المطاردات قُتل العديد من الجنود الروس وتم الاستيلاء على أسلحتهم.