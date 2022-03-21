شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: استسلام أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا في كييف أغلبهم قيادات بالجيش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استسلام أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا في ضواحي كييف، وزعمت أن أغلبهم من قيادات بالجيش، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت إن الجنود الروس قتلوا 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين خلال هجوم على مركز للتدريب في منطقة ريفنا.

وتابعت الدفاع الروسية أنها قصفت منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفنا شمالي غرب أوكرانيا، مؤكدة أن صواريخ كروز دمرت مستودعًا للذخيرة والأسلحة في مدينة سيليتس.

وأضافت أن سلاح الجو الروسي دمر ٤٤ منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.