تعرف على التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارين في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أُصيب 95 شخصاً إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية، الإثنين، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.



وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني، معز تريعة لوكالة "فرانس برس": "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة عن جرح 95 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلّف ضحايا".

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت جرينتش)، ومجمل الإصابات "تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة"، حسب تريعة الذي أكد أن أحد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين.

ووجّه الدفاع المدني حوالي 15 سيارة إسعاف وشاحنات لنقل الجرحى من مكان الحادث للمسشتشفيات القريبة بالعاصمة.

وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين بسبب الحادث، على ما أفاد مراسل "فرانس برس" في المكان.

ووصل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى موقع الحادث الذي لم يكشف عن أسبابه بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث قطارات أوقعت قتلى.

وفي عام 2016، قُتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع.

وفي منتصف يونيو/حزيران 2015 شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد حوالي ستين كيلومتراً عن العاصمة حادث قطار مروعاً اوقع 18 قتيلاً و70 جريحاً.