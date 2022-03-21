وكالة: 348 ألف شخص ممن عبرو حدود روسيا من دونباس وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

بلغ عدد المواطنين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ومنطقة دونباس لغاية اليوم الاثنين ما يقرب من 348 ألفا، من بينهم 73 ألف طفل، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.



ونقلت وكالة تاس عن مصادر محلية: "ما يقرب من 348000 شخص عبروا حدود روسيا من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (الدونباس) وأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 73000 طفل".

وأوضحت المصادر أن أكثر من 297 ألف شخص وصلوا إلى روسيا من أراضي دونباس، وأكثر من 50 ألفا من أراضي أوكرانيا عبر نقاط التفتيش الروسية في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم.

ويتم استقبال الأشخاص القادمين من دونباس وأوكرانيا من قبل 33 منطقة في روسيا، حيث يعمل 327 مركز إقامة مؤقت.