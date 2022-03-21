الرئيس الأوكراني مخاطباً الألمان: قاطعوا الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الألمان إلى مقاطعة الغاز الروسي وبضائع أخرى.



وقال زيلينسكي اليوم الاثنين في رسالة عبر الفيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدون التجارة معكم، بدون شركاتكم وبنوككم، لن يكون لدى روسيا أموال لهذه الحرب"، مضيفا أن لا أحدا لديه الحق في تدمير الشعوب وتقسيم أوروبا.

وقال زيلينسكي: "من فضلكم لا ترعوا آلة الحرب الروسية"، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون هناك يورو واحد للمحتلين، مطالبا بإغلاق جميع الموانئ أمام روسيا، وعدم توريد أي بضائع لها، والتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وبحسب مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، تم ضخ ما يقرب من 5ر2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى الغرب منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.